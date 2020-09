Carolina Deslandes imita estilo de Kylie Jenner

Carolina Deslandes inspirou-se no estilo de Kylie Jenner e, através das redes sociais, mostrou-se a usar um dos acessórios característicos da empresária norte-americana.

A intérprete adquiriu uns óculos idênticos aos que “socialite” do clã Kardashian costuma usar no dia-a-dia e partilhou na conta de Instagram, esta quinta-feira, uma fotografia a usá-los.

“A pausar dentro do estúdio com os óculos da Kylie Jenner e a aproveitar para dormir uma sesta ao sol”, escreveu a intérprete de “A Vida Toda” na legenda do registo fotográfico.

Carolina Deslandes é uma das concorrentes da quinta temporada do programa “Dança com as Estrelas”, da TVI. Deste elenco de participantes fazem parte ainda Marco Costa, Virgul, Margarida Corceiro, Angie Costa, Soraia Tavares e Paulo Pires.

