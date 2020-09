Carolina Deslandes revela o desejo de aniversário do filho

Quase uma semana depois de o filho ter completado três anos, a artista revelou nas redes sociais o desejo de aniversário de Benjamim.

Carolina Deslandes enterneceu, este sábado, os seguidores do Instagram ao partilhar uma fotografia na qual Benjamim, de três anos, aparece a andar de trator com o avô e afirmou que este era o desejo de aniversário do filho.

“‘Benjamim o que é que queres de presente de aniversário?’ ‘Andar de trator’. E hoje realizamos este desejo. Ao lado do avô Zé”, escreveu a cantora na legenda da publicação.

Além de Benjamim, Carolina Deslandes é ainda mãe de Santiago, de três anos, e Guilherme, de um, da relação com Diogo Clemente.

LEIA TAMBÉM: