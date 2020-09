Carolina Deslandes revela talento para a música do filho mais velho

Carolina Deslandes revelou nas redes sociais que o filho mais velho, Santiago, está a seguir os passos da artista na música.

A cantora mostrou o talento para a música do filho, de três anos, ao partilhar um vídeo no Instagram no qual aparece a divertir-se com uma guitarra.

“Estar a trabalhar e receber este vídeo não só faz um dia, como ilumina a vida. Literalmente. O Diogo estava na cozinha e ouviu uma guitarra e uma cantoria e era o Santi. O nosso Santi”, escreveu a intérprete de “A Vida Toda” na legenda da publicação.

Recorde-se que além de Santiago, Carolina Deslandes é ainda mãe de Benjamim, de três anos, e Guilherme, de um, da relação com Diogo Clemente.

