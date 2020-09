Carolina Loureiro e Vítor Kley fazem férias de autocaravana

A atriz e o músico brasileiro estão a passar as primeiras férias juntos depois de a pandemia os ter afastado. Os dois viajaram de autocaravana para o Algarve.

Finalmente, juntos. Após vários meses a namorar à distância, com Vítor Kley no Brasil e Carolina Loureiro em Lisboa, devido à Covid-19, o casal, que já pensa em casar-se na praia e ter filhos, decidiu viajar junto para matar saudades e seguiu de autocaravana para o Algarve.

No Sul do país, o músico brasileiro e a atriz da novela da SIC “Nazaré” têm estado em contacto com a Natureza e publicaram diversas fotos no interior e fora do veículo. Na última sexta-feira, por exemplo, viram juntos o pôr-do-sol.

Os fãs não ficaram indiferentes, entre eles Rogério Samora, o ator que faz de pai da jovem na trama do canal de Carnaxide: “Oh, pá, que amoroso é o vosso amor!”, declarou.