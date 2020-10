Catarina Furtado celebra 15 anos de casamento: “É longa a nossa viagem, amor”

A apresentadora da RTP1 assinalou, esta terça-feira, os 15 anos de casamento com o ator da SIC João Reis.

Muitos anos juntos. Catarina Furtado e João Reis comemoram, esta terça-feira, 15 anos de casados e a autora do programa da RTP1 “Príncipes do Nada” quis partilhar o momento com os seguidores.

“Já é longa a nossa viagem, AMOR. 15 anos hoje”, começou por escrever a comunicadora no Facebook.

“E todos os dias aprendemos um bocadinho mais sobre este enorme desafio de humildade que é viver a dois, quando somos seres individuais, muito diferentes, com vontades e necessidades próprias. Estamos mesmo de parabéns! Como sou sempre eu quem fala mais, deixo-te aqui uma declaração pública”, brincou Catarina Furtado.

“E apesar de fazermos anos de casados, aproveito para celebrar o bonito pai que és! Obrigada. Pronto, agora continua lá a gravar as imensas cenas que tens da novela e à noite bebemos o nosso copo de vinho a ver o meu programa ‘Príncipes do Nada’”, concluiu a apresentadora da RTP1.

