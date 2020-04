Cláudio Ramos sente a falta da filha: “Rimos para disfarçar o resto”

Cláudio Ramos está de quarentena em casa devido à Covid-19 e longe da filha, Leonor. Por isso, o apresentador deixou uma mensagem nas redes sociais, repleta de amor e saudades.

Tal como acontece com milhares de pessoas em Portugal, o comunicador está isolado na sua habitação para prevenir a propagação do coronavirus e as saudades da filha começam a apertar.

“É por isso que gosto das fotografias em papel. Damos com elas sempre que queremos. Tenho saudades disto. De estar com a Leonor mesmo que ela esteja mergulhada noutro mundo dentro do seu telefone numa atitude típica de adolescente”, referiu o profissional da TVI no perfil de Instagram.

Cláudio Ramos e a filha estão separados há 29 dias. No entanto, os dois falam muito por telemóvel e videochamada. “Falamos muito pelo telefone, fazemos vídeo chamadas mas não é a mesma coisa. Rimos para disfarçar o resto”, acrescentou.

“Não sou caso raro nem único, mas custa. Custa muito! Estamos afastados. Estamos obrigados a estar afastados. E assim continuaremos até que seja preciso. Principalmente por ela!” rematou.

O apresentador mudou-se da SIC para a TVI, recentemente. Nesta nova casa, o Cláudio Ramos vai apresentar a nova edição do “reality show” “Big Brother”.

