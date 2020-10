Sofia Arruda está de férias em Cuba e parece querer competir com o descanso da blogger Ana Garcia Martins nas Maldivas. Mas “A Pipoca Mais Doce” tocou no ponto: como é que a atriz consegue ter esta barriga, cinco meses depois de ser mãe?

Ana Garcia Martins, mais conhecida por “A Pipoca Mais Doce” está de férias nas Maldivas e tem partilhado o bem-bom com os seguidores despertando, até, alguma inveja nas redes sociais.

Ora, uma das seguidores é outra cara famosa, Sofia Arruda e, a relaxar em Cuba, a atriz resolveu brincar com a “Pipoca”: “Será que esta água dá para competir com as férias da @apipocamaisdoce?” brincou Sofia Arruda no perfil de Instagram.

https://www.instagram.com/p/B6JPqmdHOaO/

Mal percebeu o gesto da amiga, a blogger respondeu quase de imediato e deu voz a uma constatação de muitos fãs: como é que, apenas cinco meses depois de ser mãe de Xavier, Sofia Arruda consegue esta forma?

“Como assim essa barriga? Tiveste um bebé para aí há meia hora!” elogiou a mulher do comunicador Ricardo Martins Pereira, blogger de “O Arrumadinho”.