Cristina Ferreira rendida a momento entre pai e filha… à janela [vídeo]

Cristina Ferreira ficou rendida a um momento entre pai e filha que não podem estar juntos por causa da quarentena. A solução que arranjaram deixou a apresentadora enternecida.

A profissional, que durante a semana faz companhia ao público com “O Programa da Cristina” (SIC), fica de folga ao sábado e domingo. Mesmo estando longe do pequeno ecrã, a comunicadora continua a partilhar histórias reais no Instagram, tal como acontece no matutino.

“A distância não arrefece o amor. Pode ainda torná-lo maior. Este pai não pode estar com a sua filha. Esta filha nunca se irá esquecer deste momento com o pai. Lembrem-se de que amar é respeitar. Os outros”, pode ler-se na legenda de um vídeo.

Cristina Ferreira tem aproveitado o fim de semana fechada em casa, devido à pandemia mundial Covid-19, para ensinar o seu filho, Tiago, a tirar fotografias. O resultado? Está à vista no Instagram.

