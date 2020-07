Débora Monteiro mostra barriga aos seis meses de gravidez

Grávida de gémeas, Débora Monteiro mostrou a barriga aos seis meses de gestação nas redes sociais.

Desde que anunciou a primeira gravidez, a atriz tem partilhado vários momentos desta experiência e, esta terça-feira, partilhou fotografias inéditas.

“Seis meses de uma gravidez muito desejada. Já devem estar ‘fartos’ de ver as minhas fotos de barriga, mas em tempo de quarentena eu quero partilhar este amor que me dá esperança todos os dias”, escreveu Débora Monteiro na legenda da publicação.

https://www.instagram.com/p/B-cER9VFwLv/

Recorde-se que, em outubro do ano passado, a intérprete, que integra o elenco da novela “Terra Brava” (SIC), admitiu o desejo de vir a ser mãe durante uma entrevista ao programa “Alô Portugal” e explicou que ter gémeos seria melhor.

“Porque estou com 36 anos e penso assim ‘vinham logo duas, ou dois, ou um casal, e assim fico logo despachada’. Mas mesmo depois, para não ser muito cansativo, posso mandar um para o Porto para ficar com a minha mãe e o outro fica com a sogra”, brincou.