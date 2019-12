Enfermeira visita filha de Cláudia Vieira em casa

A atriz da SIC recebeu nesta quarta-feira a visita de uma enfermeira para observar a pequena Caetana.

Uma visita esperada e devidamente programada. Na tarde desta quarta-feira a atriz da SIC recebeu em casa uma enfermeira do Hospital CUF Descobertas, que foi observar a pequena Caetana, que nasceu há poucos dias e é fruto da relação da atriz da SIC com o empresário João Alves.

https://www.instagram.com/p/B6N7g_TB1vl/

“Nada como contar com o apoio do Hospital CUF Descobertas, hoje com a visita de uma enfermeira dos Cuidados Domiciliários CUF. Obrigada” escreveu Cláudia Vieira no perfil de Instagram.

Na última sexta-feira, a intérprete da novela da SIC “Alma e Coração” já se tinha deslocado aquela unidade hospitalar para levar Caetana à sua primeira consulta. Na ocasião, a pediatra ficou impressionada com a curiosidade da bebé em relação aos pequenos objetos.