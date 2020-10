Fátima Lopes revoltada com história de jovem convidada

Fátima Lopes mostrou-se completamente revoltada, esta sexta-feira, com a história de Débora Quaresma que abdicou da filha para poder ficar com o companheiro.

A apresentadora da TVI estava a conduzir mais uma transmissão do programa “A Tarde É Sua” quando chegou a altura de receber uma jovem que se queria submeter ao teste da verdade para comprovar que nunca traiu o companheiro.

“Por ter uma filha de um mulato isso não quer dizer que traí o meu companheiro”, começou por afirmar, explicando de seguida: “Não estava com ele, mas a família dele mete em causa a minha filha porque é de um relacionamento anterior. Eles não aceitam que a menina seja filha de um mulato.”

No entanto, a família do seu atual parceiro foi mais longe e forçou-a a escolher entre o relacionamento ou a filha. “Tive de abdicar dela”, adiantou a jovem em conversa com a comunicadora.

Fátima Lopes não aguentou ficar calada depois de conhecer esta realidade. “Quando há alguém, seja de que raça for, que impõe a uma mãe ou um pai escolher entre um filho e essa pessoa para mim está tudo dito”, disse.

“E desculpe, parece que é agressivo consigo, mas estou apenas a tentar abrir-lhe os olhos. […] Nenhum homem no mundo será mais importante que um filho”, acrescentou a profissional da estação de Queluz de Baixo.

A custódia da menina está à guarda dos avós. A jovem é ainda mãe de uma menina mais nova, que é fruto da relação com o atual companheiro de etnia cigana.