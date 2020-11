Inês Folque fala sobre a saída da maternidade: “Um misto de emoções”

Inês Folques revelou alguns detalhes sobre a saída da maternidade, uma semana após a alta hospitalar.

Desde o nascimento de Tomás, a 13 de janeiro, no Hospital dos Lusíadas, em Lisboa, a influenciadora digital tem partilhado vários momentos da primeira experiência como mãe e, numa publicação partilhada na conta de Instagram, relatou o “misto de emoções” que sentiu durante a saída da maternidade.

“Por um lado cheios de vontade de chegar a casa com o Tomás, por outro marcava o princípio desta aventura a três, com as adaptações inerentes e sem a redoma da maternidade”, afirmou na descrição de uma fotografia do recém-nascido, acrescentando que “tem sido uma aventura gira”.

A também apresentadora revelou ainda que, na chegada, parecia que o bebé “sempre fez parte da casa”.

O recém-nascido é fruto da relação entre Inês Folque e Gonçalo Ribeirro Telles. O casal trocou alianças a 17 de setembro de 2016, na Igreja de Nossa Senhora da Oliveira, em Samora Correia.