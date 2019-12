Jessica Athayde deixa gala GQ mais cedo por causa do filho

Fotografia: Facebook Jéssica Athayde

Fotografia: Facebook Jéssica Athayde

Fotografia: Facebook Jéssica Athayde

Fotografia: Facebook Jéssica Athayde

Fotografia: Facebook Jéssica Athayde

Fotografia: Facebook Jéssica Athayde

Jessica Athayde teve de deixar a gala GQ Man of the Year a meio após ter recebido um telefonema por causa do filho, Oliver. Nas redes sociais, a atriz esclareceu a situação.

A ex-namorada do ator Diogo Amaral explicou que estava arranjada e maquilhada para dançar a noite inteira só que surgiu um imprevisto com o seu bebé que apenas as mães percebem.

“Ontem calcei os meus ‘dancing shoes’ e estava mais do preparada para a gala @gqportugal. Vestida e maquilhada, cheguei ao evento que estava incrivelmente bonito e bem organizado (parabéns à equipa)”, escreve a atriz da TVI.

Contudo, a intérprete gostaria de ter ficado mais tempo. “Infelizmente não fiquei tanto tempo quanto queria, cenas da maternidade, aquele telefonema que te obriga a voltar para ao pé do teu bebé, mães vão perceber, mas já está tudo bem”, continuou.

Apesar de ter perdido vários momentos, nomeadamente a atuação musical de Dino Santiago, Jessica Athayde confessou que valeu a pena sair de casa. “Para o ano há mais valeu a saída de casa e voltar-me a sentir gajaaaaaaaaaaaaaaaa”, acrescentou.

LEIA TAMBÉM: