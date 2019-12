Jessica Athayde garante que este ano o aniversário vai ser diferente

View this post on Instagram

E não é que sábado faço 34 anos ? Não é que este ano decidi lutar contra a neura de fazer anos e festejar. Nunca gostei de fazer anos , nunca fui de fazer festas ou jantares, até costumo desligar o telemóvel para não ter de falar com ninguém. 🤦‍♀️😂 Este ano será diferente, vou rodear -me de amigos, pessoas que não vejo há muito tempo, pessoas de quem gosto e quero conhecer melhor, nada como dar oportunidade às amizades novas, comer bolo, dançar, e voltar para casa para abraçar o meu gordo que está incrivelmente fofo. Estou muito feliz por me despedir destes 33 anos, acreditem! Pode ser que eu até perca a cabeça e faça as minhas sobrancelhas. ( not ) Mais alguma sagitariana que luta contra a neura dos anos ? ❤️ . . . #anotherdayinthehood #jessyjamesblog #birthday #saturday #sagitarius #newyear #happy #motherhood