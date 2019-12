João Baião já montou a aldeia de Natal. E os seguidores aprovam

Adepto desta época festiva, o apresentador da SIC não perdeu tempo e começou a montar uma aldeia de Natal como manda a tradição.

O Natal ainda não chegou, mas é caso para dizer que João Baião já chegou ao Natal: repare-se na elaboração da aldeia montada em casa pelo apresentador da SIC, em que não falta nada alusivo a esta época festiva.

“Já é tradição cá por casa! Todos os Natais monto esta minha aldeia de Natal O espírito natalício invadiu, finalmente, estas quatro paredes”, referiu o comunicador no perfil de Instagram.

Na imagem podem ver-se carrosséis, uma roda gigante ou patinadores, num vídeo gravado ao som do “hit” de Mariah Carey “All i Want for Christmas is You”.

A jornalista do Canal 11 Rita Ferro Rodrigues foi uma das primeiras a dar os parabéns – “tão bom”, escreveu -, e seguiram-se centenas de frases elogiosas à aldeia de Natal de João Baião.