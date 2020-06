Joaquim Sousa Martins emociona-se em direto e revela que o pai morreu recentemente

O jornalista desportivo da TVI emocionou-se em direto esta terça-feira no “Você na TV” e revela que o pai morreu há três dias.

Joaquim Sousa Martins afirmou, em lágrimas, que o pai faleceu na sexta-feira destacou que o funeral e o velório foi “muito limitado”.

“O meu pai faleceu na sexta-feira e no funeral e no velório do meu pai, muito limitado, infelizmente, porque eu gostava que o meu pai tivesse tido uma despedida mais romântica”, referiu. “Foi incrível o carinho que as pessoas tiveram com a minha mãe”, acrescentou.

“Pensei muito em vir aqui ou não vir”, revelou, explicando que quis honrar o compromisso e não faltar a entrevista com Manuel Luís Goucha. “O meu pai sentir-se-ia orgulhoso de mim e não quereria que eu faltasse a este compromisso”, destacou.

“De repente tu és criticado porque o teu pai morreu há dois e já está na televisão. Eu estou aqui e a força que eu tive em vir trabalhar e estar com os meus foi a homenagem mais verdadeira, mais autêntica e de mais valor que eu posso dar ao meu pai”, completou.