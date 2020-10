Jorge Gabriel revoltado com burlas em tempo de quarentena

Jorge Gabriel mostrou-se revoltado com as pessoas que, nesta altura em que se vive em Estado de Emergência em Portugal, aproveitam, alegadamente, para fazer dinheiro com esquemas.

O apresentador da RTP1 não poupou nas críticas a todos aqueles que são capazes de utilizar esta situação difícil que o país está a viver para enganar as pessoas, pensando apenas no dinheiro.

“É, de facto, revoltante e inacreditável esta situação. O melhor e o pior da natureza humana exprime-se em qualquer circunstância”, afirmou o comunicador do programa das manhãs da estação pública.

“Nestas circunstâncias”, Jorge Gabriel não quer acreditar que isto está a aconter. “Custa um bocadinho a acreditar que alguém seja capaz de aproveitar esta pandemia para, supostamente, e repito, supostamente, efetuar rastreios da Covid-19 ao domicílio”, explicou.

“Ninguém das autoridades está a deslocar-se às casas das pessoas para elaborar, efetuar um qualquer rastreio ou teste. Ninguém está autorizado a fazê-lo, é um embuste, é uma burla que está a servir para assaltar algumas pessoas. Por favor, não abra a porta a alguém que diz que está a fazer testes da Covid-19 em casa. Fica aqui o alerta”, rematou.

Depois da Organização Mundial de Saúde (OMS) ter decretado a Covid-19 como uma pandemia, o governo português declarou Estado de Emergência limitando a movimentação das pessoas, isolando-as o máximo possível em casa, evitando o convívio social.

