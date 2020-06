José Avillez reabre restaurante Bairro do Avillez e garante “muitas novidades”

O chef anunciou nas redes sociais que o restaurante “Bairro do Avillez” reabriu esta segunda-feira e garante “muitas novidades”.

Depois de dois meses encerrado devido à Covid-19, o espaço de José Avillez, localizado em Lisboa, junta-se ao ao leque de restaurantes que estão a reabrir um pouco por todo o país.

O chef revelou no Instagram que a abertura do restaurante traz algumas novidades com “novos pratos, cozinha portuguesa tradicional, cozinha portuguesa contemporânea e muito mais”.

“Já voltámos ao Bairro do Avillez, cheios de segurança e muitas novidades. Agora para além da Taberna e o do Páteo, temos também a Pizzaria Lisboa e dentro de alguns dias chega o Mini Bar. E assim o Bairro vai ficar completo”, escreveu na legenda da publicação no Instagram.

