José Raposo queixa-se por estar pouco tempo com neto Matias

Coisa mais linda! O meu neto MATIAS faz hoje 4 anos! Devido às andanças da vida não o tenho tido tantas vezes ao colo como queria… mas tenho-o no coração a todo o momento, amo-o tanto tanto tanto!!! Ele é tão parecido comigo na “despistância”, e é um menino tão doce…! Nesta foto tinha 8 meses, e estava a ensinar o avô a nadar… #matias #netolindo #amor #aniversario