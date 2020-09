Júlia Pinheiro aventura-se e vai ao cinema arrastada pelo marido

Júlia Pinheiro aventurou-se, esta segunda-feira à noite, e foi até ao cinema arrastada pelo marido, Rui Pêgo, para assistir ao filme “Ordem Moral”, de Mário Barroso.

A apresentadora do programa “Júlia” (SIC) aproveitou o tempo livre para ir até ao cinema a convite do seu companheiro. Repleta de receios, a comunicadora cumpriu todas as medidas de higiene e segurança.

“Confesso que fui arrastada pelo meu marido: a vontade de frequentar sítios públicos neste contexto não é a mesma. Mas fui, de máscara colocada – sabendo, claro está, que o procedimento não é o mais confortável mas é fundamental e por isso o cumpro à regra”, confessou, no Instagram.

Contudo, o esforço valeu a pena porque Júlia Pinheiro adorou o filme de Mário Barroso.

“A verdade é que o filme, Ordem Moral, valeu todos os esforços: antes de mais, um bem haja ao esforço titânico do Mário Barroso em reproduzir e adaptar a história de Maria Adelaide. Enfim, a história é deliciosa. E o Mário Barroso, o realizador, soube dela aos 11 anos, quando o tio, que trabalhou no Diário de Notícias, lhe falou sobre a antiga proprietária do jornal que tinha fugido com o motorista, abdicando de toda a fortuna por amor. Há uns anos, voltou a lembrar-se dela. E o resultado está no cinema. Em bom!” rematou.

