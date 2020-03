Júlia Pinheiro quebra “tradição familiar” para proteger os filhos

Júlia Pinheiro quebrou a “tradição familiar” para proteger os filhos numa altura em que foi recomendado aos portugueses ficaram em casa de quarentena, saindo apenas para o necessário.

A apresentadora dos programas da tarde da SIC tem por hábito juntar a família toda no dia em que o seu marido, Rui Pêgo, completa mais um ano. Contudo, devido ao Covid-19, o casal vai ficar em casa sozinho para não correr riscos.

“O meu marido fez hoje anos. Não comemoramos em família. Quebramos um ritual familiar para protegermos filhos, genros e sobretudo as nossas maravilhosas netas”, começou or explicar a comunicadora, referindo que ninguém está infetado lá em casa.

Ninguém em casa de Júlia Pinheiro está infetado, no entanto, como os dois trabalham com pessoas acharam melhor tomar as devidas precauções. “Nenhum de nós está infetado mas quase todos temos atividades profissionais que implicam um contacto directo com muitas pessoas”, adiantou.

“Por isso, deixo-vos a nossa pequena história dentro de um capítulo imenso da história global. Jantamos em casa. E quando for possível, estaremos todos juntos. Com saúde. Feliz Aniversário, meu amor!” rematou.

