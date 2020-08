Katy Perry revela uma das preferências do nome para a filha

Depois de ter anunciado que está grávida pela primeira vez de uma menina, Katy Perry revelou uma das preferências do nome para a filha.

A enfrentar o clássico dilema da escolha do nome, a artista norte-americana afirmou, em entrevista ao ET Canada, que a bebé poderá chamar-se Harley, uma referência a uma das canções preferidas da cantora, “Harleys in Hawai”.

“Nunca tinha pensado em Harley… Nunca! Harley é um ótimo nome! Harley Bloom. Esperem, deixem-me apontar”, disse Katy Perry, depois de ser questionada sobre essa hipótese.

Recorde-se que a gravidez da cantora tornou-se pública no inicio de março, quando evidenciou a barriga ao usar um vestido justo.

A bebé será a primeira filha em comum de Katy Perry e Orlando Bloom. O ator já é pai de Flynn, de nove anos, da relação terminada com Miranda Kerr.

