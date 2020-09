Kylie Jenner perde título de bilionária e é acusada de mentir nos rendimentos

Kylie Jenner perdeu o título de bilionária e está a ser acusada pela revista “Forbes” de mentir nos rendimentos que apresentou.

Afinal, a empresária, de 22 anos, já não é a bilionária mais jovem de sempre, como a publicação tinha nomeado no ano passado. Segundo a “Forbes”, a “socialite” exagerou nos documentos que dizem respeito à sua riqueza.

“Documentos públicos da Coty, que adquiriu uma participação de 51% na Kylie Cosmetics no início deste ano, revelam que o negócio de Jenner é significativamente mais pequeno e menos rentável do que a Forbes acreditava”, explicou a revista.

Perante esta situação, Kylie Jenner respondeu no Twitter. “Pensava que este era um site respeitável. Tudo o que leio é uma série de declarações imprecisas e suposições por provar. Nunca pedi título algum, nem nunca menti para lá chegar”.

what am i even waking up to. i thought this was a reputable site.. all i see are a number of inaccurate statements and unproven assumptions lol. i’ve never asked for any title or tried to lie my way there EVER. period

— Kylie Jenner (@KylieJenner) May 29, 2020