Leonor Poeiras está com saudades deste local paradisíaco

Leonor Poeiras está com tantas saudades das férias que teve no Brasil durante o mês de agosto do ano passado que não resistiu em publicar uma recordação nas redes sociais.

As temperaturas frias que se fazem sentir em Portugal por esta altura deixam a apresentadora da TVI a sentir-se nostálgica e com vontade de voltar para território brasileiro.

No perfil de Instagram, a comunicadora partilhou uma fotografia que captou num dia em que esteve de férias. “Tudo o que eu queria, estar à sombra de uma bananeira, um coqueiro, o que fosse”, escreveu.

https://www.instagram.com/p/B7no7n7DgHY/

Entre os diversos elogios que surgiram na secção de comentários à forma física de Leonor Poeiras e à paisagem, destaque para as palavras da fadista e amiga Gisela João. “Esta foto é para moldura! Que beleza!” atirou.

