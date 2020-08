Luciana Abreu passeia com as filhas num cruzeiro pelo rio Douro

De férias depois do fim das gravações de “Terra Brava”(SIC), Luciana Abreu embarcou num cruzeiro pelo rio Douro com as filhas.

A atriz e cantora aproveitou a pausa profissional para renovar energias no norte e Portugal em família, como a própria revelou nas redes sociais, esta terça-feira, ao partilhar várias fotografias do passeio de barco com Lyonce, de oito anos, Lyanni, de sete anos, e das gémeas Valentine e Amoor, de dois anos.

“Tarde magnífica em segurança e em família. Adoramos a viagem pelo nosso Douro”, escreveu a também apresentadora na legenda da publicação no Instagram.

Recorde-se que Lyonce e Lyanni nasceram da relação terminada entre Luciana Abreu e com Yannick Djaló. Já as gémeas Valentine e Amoor são fruto do casamento também já terminado com Daniel Souza.

LEIA TAMBÉM: