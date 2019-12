Luís Borges faz questão de manter viva a memória de Eduardo Beauté

Luís Borges faz questão de manter viva a memória do seu ex-marido, Eduardo Beauté, para que os três filhos do ex-casal, Bernardo, Eduardo e Lurdes, sintam que o pai continua presente.

O modelo esteve, esta quarta-feira, no programa das manhãs da TVI “Você na TV!” para falar com Maria Cerqueira Gomes sobre a vida pessoal e os incidentes que aconteceram este ano.

Depois de ter perdido a mãe, o manequim teve de enfrentar a morte do ex-marido, Eduardo Beauté. “As pessoas não sabem que eu tinha uma relação com o Eduardo de amizade e que o ajudava muito em todos os momentos. […] Sempre estive lá para o apoiar porque ele era pai dos meus filhos, independentemente do que aconteceu no nosso casamento. […] Estava em paz com o Eduardo”, revelou.

Quando soube da morte do cabeleireiro dos famosos, Luís Borges ficou em estado de choque porque tinham estado juntos dois dias antes. “Quando recebi a notícia para mim foi um choque. Ninguém está à espera de receber a notícia de que alguém morreu. Independentemente de tudo, vivi oito anos com o Eduardo e vai ser para sempre uma pessoa super importante na minha vida”, prosseguiu.

Sobre o episódio em que teve de contar sobre a morte de Eduardo Beauté aos filhos, o manequim recordou que teve a ajuda da secretária do “hairstylist” Alice. ” [Foi] um bocado difícil. […] Realmente tivemos de explicar que o pai estava doente e que teve de ir para o céu, e que neste momento é uma estrelinha a olhar para eles”, explicou.

“Hoje em dia a Lu vê o pai como uma estrela e cada vez que precisa de alguma coisa vai à varanda e procura a estrela para saber onde está o pai para falar com ele. Acho que a Lu hoje em dia consegue lidar bem com essa realidade de não ter o pai presente e é uma menina superfeliz. É normal que sinta muitas saudades, disse-lhe que ela iria sentir ainda mais e quando sentir para falar comigo ou com a Alice, mas acho que ela está bem e vai ficar bem”, garantiu.

Pela casa continua a haver muitas fotografias de família em que Eduardo Beauté aparece. “Há uma coisa que não os proíbo em casa, que é falarem do pai. Aliás, a minha casa está com fotos deles com o Eduardo, eu com o Eduardo, porque é uma pessoa que quero manter presente na vida deles. […] A Lu cada vez que vê uma foto fala com ele, ela dorme, inclusive, com um terço que o pai lhe deu debaixo da almofada”, adiantou.

Aquando da morte do cabeleireiro, Luís Borges foi criticado por ser um pai que viajava muito devido à sua profissão. “As pessoas esquecem-se que antes de nós nos separarmos eu já tinha uma carreira. Sempre viajei imenso e o Eduardo ficava com as crianças. A partir da separação continuei a viajar e o Eduardo continuou a ficar com as crianças”.

No que diz respeito à adaptação dos filhos à sua casa, o manequim afirmou que correu tudo da melhor maneira: “O que aconteceu é que eles deixaram de ir para a casa do pai e passaram a viver na casa do papá. Inclusive, há um tapete na minha sala que era da casa do Eduardo e quando eles viram o tapete disseram que aquele tapete era da casa do pai e agora está lá em casa. Quero que eles sintam que o Eduardo está presente. A escola deles é super longe da minha casa e eu decidi manter, a babysitter deles é a mesma… A minha preocupação são os meus filhos e o bem-estar deles, portanto, tudo o que puder fazer para que eles se sintam bem e para que não sintam muito a ausência do pai, vou fazer tudo”.

Luís Borges expressou estar “muito feliz” com os três filhos que tem: “Para mim são todos iguais. O Bernardo é especial porque sei que vou ter que cuidar dele para sempre, mas cada um tem a sua personalidade e estou muito feliz com a educação que eu e o Eduardo lhes demos, acima de tudo

Recorde-se que os três filhos foram adotados enquanto o manequim mantinha uma relação amorosa com Eduardo Beauté. O ex-casal divorciou-se em 2016, após cinco anos de casamento.

