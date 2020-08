“BB 2020”: Manuel Luís Goucha faz promessa a Rui Alves

Manuel Luís Goucha fez uma promessa ao concorrente Rui Alves, que foi expulso este domingo do “reality show” “Big Brother” (TVI).

Depois de ter sido votado pelo público para sair da casa mais vigiada do país, o concorrente de Vila Real esteve como convidado no “Você na TV!” como é hábito quando alguém sai do “Big Brother”.

Quando estava à conversa com o apresentador, o ex-participante do “Big Brother 2020” abordou a sua participação no formato, recebeu um testemunho da sua irmã Sabrina e fez um pedido a Goucha.

“Se me pudesse realizar um desejo. Gostaria muito de ter um casaco seu”, pediu Rui Alves a Manuel Luís Goucha, adiantando que também queria conhecer pessoalmente o cantor Augusto Canário que fez um tema sobre si.

O apresentador não hesitou e prometeu que para a próxima vez que o ex-concorrente estiver no “Você na TV!” será para receber um casaco seu e conhecer o intérprete de música popular.

LEIA TAMBÉM: