Tânia Ribas de Oliveira é a próxima convidada de Manuel Luís Goucha no programa “Conta-me”, da TVI, que será transmitido no sábado.

Sem revelar diretamente a identidade da próxima convidada do formato, Manuel Luís Goucha partilhou, no Instagram, uma fotografia da entrevista, que decorreu no Museu do Sporting.

“A gravar o ‘Conta-me’ no Museu do Sporting. Imaginam com quem? Só vos digo, por agora, que foi muito bom”, pode ler-se na publicação de Goucha.

No entanto, minutos mais tarde, também Tânia Ribas de Oliveira publicou uma imagem com mesmo plano de fundo e, posteriormente, com o comunicador, sublinhando que “foi muito bom”.

“Resposta: Fui entrevistada pelo Manuel Luís Goucha para o programa “Conta-me”, na TVI. Conversámos no Museu do Sporting e foi muito bom. Foi tão bonito, tão fácil, tão natural”, referiu a profissional da estação privada.

“E não, não combinámos os looks, mas teve graça irmos os dois exatamente com a mesma cor. Gosto muito do Manel, muito. Foi uma conversa cheia de boas gargalhadas, mas não só, como acontece entre duas pessoas que se gostam muito. Obrigada”, acrescentou.