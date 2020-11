Maria Cerqueira Gomes protagoniza capa da revista de Cristina Ferreira

Cristina Ferreira revelou que Maria Cerqueira Gomes é a capa da edição de novembro da própria revista.

Depois de tentar entrevistar a apresentadora quando esta a substituiu no “Você na TV!”, a diretora de Entretenimento e Ficção da TVI anunciou no Instagram que Maria Cerqueira Gomes é a protagonista da revista “Cristina” e garante que estão as respondidas “as perguntas que talvez todos quiseram fazer nestes últimos dois anos”.

“Tentei entrevistar a Maria desde o primeiro dia em que soube que ela era a escolhida para o ‘Você na TV!’. Isso nunca foi possível… Até agora. A vida da Maria mudou, a minha mudou, a televisão mudou, o mundo mudou”, começou por escrever.

“Sexta-feira, nesta conversa, estão as respostas às perguntas que talvez todos quiseram fazer nestes últimos dois anos. Eu volto a dizer o que disse desde que a vi no primeiro dia: a Maria tem luz. Muita”, acrescentou.

Recorde-se que Maria Cerqueira Gomes mudou-se para a TVI há dois anos, depois de abandonar o Porto Canal. Com a portuense na estação, ao lado de Manuel Luís Goucha, a “loira da Malveira” fazia “O Programa da Cristina” na SIC.