Maria Cerqueria Gomes aproveita a manhã para uma corrida

A apresentadora revelou nas redes sociais que aproveitou a manhã de domingo para fazer uma corrida de dez quilómetros.

Apesar de estar de férias, Maria Cerqueira Gomes continua a praticar exercício físico para manter a forma. No Instagram, revelou que deu início ao dia com uma corrida ao partilhar uma fotografia qual surge de roupa e calçado desportivos.

“Isto podia ser um eu, poderosa, depois de corrida de dez quilómetros. Mas não! Na realidade estou com dores na lombar e as mãos na anca amparam… Ando desesperada com dores no nervo ciático que irradia para resto da perna! E esta semana farei mais de 1200 quilómetros. De notar que o sorriso mantém-se”, lê-se na publicação.