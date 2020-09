Marta Cruz desfruta de viagem à Disneyland com a mãe e as filhas

Marta Cruz fez as malas e viajou até à Disneyland, em Paris França, com a mãe, Marluce, e as filhas, Yasmin, de 15 anos, e Kyara, de oito.

A filha do mediático apresentador Carlos Cruz aproveitou o fim de semana para ir até ao parque temático da Disney. No perfil de Instagram, a “socialite” mostrou a felicidade das crianças e da progenitora.

“A vida faz muito mais sentido quando fazemos sorrir aqueles que amamos”, escreveu a Marta Cruz.

Recorde-se que a filha mais velha, Yasmin, é fruto do ex-relacionamento amoroso entre Marta Cruz e o brasileiro Godim. Por sua vez, Kyara nasceu durante a relação amorosa com Madjer.