Merche Romero: “Hoje é o dia do meu mais que tudo”

Merche Romero assinalou, esta segunda-feira, o nono aniversário do seu filho, António, com uma mensagem curta e ternurenta.

A apresentadora utiliza o perfil de Instagram para partilhar diversos momentos da sua vida com os seguidores. Esta segunda-feira não foi excepção e a também dj dividiu o episódio especial com os fãs.

“Hoje é o dia do meu mais que tudo. Faz hoje nove anos! Nove anos de muito amor, este amor que não tem fim e que me dá a maior força cada dia para viver com mais alegria. Sempre com este sorriso único. Parabéns, meu filho”, pode ler-se na legenda.

https://www.instagram.com/p/CBK6tOHH0gs/

Recorde-se que Merche Romero está afastada da Televisão depois de ter participado no “reality show” “A Quinta”, da TVI, no qual esteve também o seu irmão, Santiago Romero.

Desde então, longe do pequeno ecrã, a andorrenha e também modelo tem-se dedicado a 100 por cento à sua carreira internacional de DJ.

