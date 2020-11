Músico Olavo Bilac reage à foto polémica do momento: “Não sou apoiante do Chega e peço desculpa”

É a polémica do momento: Olavo Bilac tirou uma fotografia com André Ventura e, rapidamente, foi ligado ao partido “Chega”. O músico separa as águas.

Olavo Bilac é “trend topyc” nas redes sociais, depois de ter tirado uma foto com o líder do “Chega”, André Ventura, depois de um espetáculo musical.

Muitos internautas não gostaram de ver a associação ao partido e Olavo Bilac foi forçado a reagir esta tarde nas redes sociais.

“Nunca pretendi apoiar o Chega, assim como nunca apoiei qualquer força política para as quais já toquei ao longo da minha carreira”, começou por recordar Olavo Bilac.

O músico acabou por entender as críticas. “Devia ter tido o discernimento para perceber que não era mais um concerto para mais um partido e das implicações que esta atuação profissional iria desencadear”.

“Peço desculpa ao meu público que de algum modo se tenha sentido ofendido por esta situação, uma vez que sempre defendi valores enquanto cidadão independente bem diferentes daqueles apregoados por este partido”, concluiu Olavo Bilac.

André Ventura, por seu lado, congratulou-se com a presença do músico: “O Olavo Bilac proporciou-nos ontem um grande momento musical no comício do Chega em Leiria. Ainda há artistas que não têm medo. Muito obrigado. Por Portugal!”