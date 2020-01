Nélson e Sérgio Rosado celebram aniversário do pai

Nélson e Sérgio Rosado fizeram questão de assinalar publicamente o 70.º aniversário do seu pai, com uma fotografia da festa.

Em casa da família Rosado foi dia de festa este sábado. É que o patriarca da família completa mais um ano e os dois filhos e restantes familiares estiveram presentes para ajudar a soprar as velas.

No perfil de Instagram, Sérgio Rosado publicou fotografias do momento para mais tarde recordar. “70 primaveras do “Arkanjo” pai Rosado”, pode ler-se na legenda de duas imagens.

Por sua vez, Nélson Rosado partilhou o mesmo registo fotográfico, com a legenda: “O Patriarca dos Rosado’s está hoje de parabéns! Parabéns, Pai!”