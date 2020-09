Núria Madruga revela detalhes da festa de aniversário em Resort

A atriz revelou nas redes sociais as primeiras fotografias da festa de aniversário organizada este sábado, para celebrar os 40 anos.

Núria Madruga completou esta sexta-feira 40 anos e, depois de ter assinalado a data no Instagram, decidiu também festejar com a família no Praia do Sal Resort, em Alcochete, um momento que destacou no Instagram com algumas fotografias.

“Entro nesta nova fase da minha vida com o desejo que a vida me continue a proporcionar momentos bons, tanto na parte pessoal, como profissional. O Covid-19 não me deixou fazer o festão que queria, mas tive o mais importante, saúde e amor. […] Obrigada família, amigos e a todos os que estão desse lado e me enviam tanto carinho”, lê-se na publicação.

Recorde-se que Núria Madruga tem três filhos, os gémeos, Salvador e Sebastião, de nove anos, e Lourenço, de dois, do casamento com Vasco Silva.

