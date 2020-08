Pedro Lima sobre o pai: “É preciso cuidar dos afectos”

View this post on Instagram

A alegria do avô Liminha por poder assistir aos netos na brincadeira. Temos de proteger a saúde dos mais vulneráveis e para isso é preciso cuidar dos afectos. Há muitos avós que têm nos netos o principal propósito das suas vidas e tirarem-lhes isso é atingirem também a sua saúde. Com o recomendado cuidado conseguimos reduzir hoje o distanciamento para recuperar um pouco de ânimo para mais alguns dias. #avós #netos #familia #monedas #joangarriga