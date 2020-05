Pedro Ribeiro elogia Joana Azevedo após prémio Personalidade Feminina do Ano

View this post on Instagram

Eis a Personalidade Feminina do Ano, no meio Rádio, na eleição pela revista Lux. A @joanaazevedo é genial todos os dias. Tem uma inteligência, uma perspicácia e um talento acima da média. Uma gargalhada espectacular. Tenho muito orgulho nela e acho que a Comercial tem muita sorte em tê-la na equipa. Além de tudo, é uma mulher de muito caráter e em quem se pode sempre confiar. Nunca falha, esta embaixadora de Paranhos. Parabéns, Joana. É mesmo justo. #radiocomercial #joaninhavoavoa #jsft