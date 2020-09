Ricardo Araújo Pereira é a figura pública que gera mais empatia em Portugal

Humorista foi a personalidade que suscitou o maior valor médio de empatia junto dos inquiridos, entre um leque de 66 personalidades sugeridas. Vasco Palmeirim e Cristiano Ronaldo completam o pódio.

Ricardo Araújo Pereira é a figura pública que gera mais empatia junto dos portugueses. A conclusão é da edição de 2020 do estudo “Figuras Públicas e Digital Influencers”, realizado pela Marktest, que coloca o autor do programa da SIC “Isto é gozar com quem trabalha” como o mais valorizado pelos inquiridos no plano da empatia e identificação com as personalidades sugeridas neste estudo.

A edição de 2020 deste estudo, disponibilizada este mês ao mercado, revelou que

Cristiano Ronaldo e Cristina Ferreira são as figuras públicas com maior notoriedade em Portugal.

No que respeita à empatia e identificação com as figuras públicas, entre as 66

personalidades indicadas aos inquiridos Ricardo Araújo Pereira obteve um valor

médio de empatia de 6.98, numa escala de 1 (não se identifica) a 10 (identifica-se

muito).

O pódio deste indicador é completado pelo apresentador de rádio e televisão

Vasco Palmeirim (6.71) e pelo futebolista Cristiano Ronaldo (6.57). Daniela Ruah, César Mourão, Filomena Cautela e Nuno Markl registaram também índices acima de 6.3 e dezanove outras figuras públicas obtiveram níveis de empatia positivos, superiores a 5.5. Com um valor abaixo de 5.5 contaram-se 40 personalidades sugeridas neste estudo.

