Rita Ferro Rodrigues reage à vitória de Portugal no Mundial de Futebol de Praia

Fotografia: Instagram Rita Ferro Rodrigues

Rita Ferro Rodrigues reagiu publicamente à vitória de Portugal na final do Mundial de Futebol de Praia frente à Itália (6-4), que se realizou este domingo no Paraguai.

A profissional do Canal 11 enviou uma mensagem de agradecimento e parabéns ao selecionador nacional Mário Narciso e aos seus jogadores, através do seu perfil de Instagram.

“Somos campeões do mundo de futebol de praia! Muitos parabéns a esta extraordinária e tão unida equipa que merece inteiramente este título”, escreveu a apresentadora do programa “Elefante de Papel”, disponível no YouTube.

Nos últimos meses, devido às suas funções no Canal 11, Rita Ferro Rodrigues tem acompanhado de perto este grupo de atletas. “Tem sido uma honra, nos últimos meses, em virtude das minhas funções no Canal 11 conhecer este grupo de atletas que representam o melhor que existe no desporto!” afirmou.

A comunicadora recordou que, antes de dar início ao campeonato do mundo, o selecionador prometeu que se Portugal vencesse teria de rapar o bigode.

“Entretanto o selecionador nacional Mário Narciso prometeu que se tal sucedesse rapava o bigode no programa ‘Amor à Camisola’ do Canal 11… e acreditem… vai acontecer! Que orgulho, são os maiores. Os maiores!” rematou.

