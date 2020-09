Rui Unas recorda Cristina Ferreira com 19 anos

Rui Unas encontrou lá em casa um vídeo do programa “Alta Voltagem”, que apresentava na RTP, em 1996, com imagens inéditas de Cristina Ferreira com 19 anos.

Depois do almoço e jantar de luxo com os amigos mais chegados para celebrar os 43 anos, a diretora de Entretenimento e Ficção da estação privada recebeu diversas mensagens de parabéns, nomeadamente de Rui Unas.

Para assinalar a data especial, o ator e apresentador partilhou um vídeo no perfil de Instagram, em que Cristina Ferreira surge com 19 anos num concurso que aconteceu em 1996.

“Parabéns, Cristina Ferreira! É bom sermos mais velhos, não achas?” escreveu em jeito de brincadeira na legenda.