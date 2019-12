Rui Unas sobe ao palco para a “dança sexy” durante festa de Natal

Rui Unas subiu ao palco do 1.º Festival de Natal do Maluco Beleza para surpreender o público com a sua mediática “dança sexy”.

O apresentador da SIC esteve, esta terça-feira à noite, no primeiro evento de Natal do podcast, organizado com a ajuda da produtora Casar com Graça e da empresa de aluguer de tendas HBCV.

Entre as entrevistas que se gravaram no set que ali estava montado, provar a gastronomia exposta e assistir a dois bailarinos a dançar, o momento alto da noite foi quando o também ator subiu ao palco.

“Atenção mulheres que não usem medicação anticoncecional e homens propensos a gravidezes por simpatia: NÃO VEJAM ESTE VÍDEO! Aconteceu ‘dança sexy’ na festa. (Até quando vou ter de fazer isto?!)” pode ler-se na legenda do vídeo.

Os passos de dança tornaram-se virais em 2011 depois de o locutor ter executado esta coreografia no falso “reality show” da RTP1, “O Último a Sair”, ao som do tema “In it for the Kill”, de La Roux.

Atualmente, no pequeno ecrã, Rui Unas pode ser visto na novela “Nazaré” (SIC), na qual dá vida à personagem Heitor. Deste elenco fazem parte ainda Bárbara Norton de Matos, Carolina Loureiro, Afonso Pimentel, José Mata, entre outros.

