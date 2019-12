Sara Carreira feliz após noite especial no Altice Arena

Fotografia: Instagram Sara Carreira

Sara Carreira viveu um turbilhão de emoções após ter subido este sábado ao palco do Altice Arena para cantar com o seu irmão David Carreira o tema “Gosto de Ti”.

Assim que terminou a sua participação especial no concerto do seu irmão, a jovem cantora teve de parar para assimilar os sentimentos que estava a sentir numa noite que ficou para mais tarde recordar.

“Pensei em diversas formas de me expressar face ao que vivi ontem à noite, mas ainda assim é difícil. Obrigada David Carreira por este momento, e por me deixares voltar a pisar este palco. Deixo-vos aqui a parte que não puderam assistir”, escreveu a artista no Instagram.

Além de Sara Carreira, David Carreira também chamou ao palco para cantar consigo neste concerto 360º o seu pai, Tony Carreira, Deejay Telio, Deedz B, MC Zucae ainda Nuno Ribeiro.

