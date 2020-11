Sofia Cerveira declara-se a Gonçalo Diniz: “Desde sempre e para sempre”

A apresentadora fez uma declaração de amor ao companheiro nas redes sociais e partilhou mais uma fotografia do casal.

De viagem para o norte do país, Sofia Cerveira despediu-se de Gonçalo Diniz com uma dedicatória publicada no Instagram e uma fotografia ternurenta de ambos e fez ainda um agradecimento.

“Quase a partir para o norte do país onde me esperam, desta vez, as gravações do meu novo projeto de televisão. Vou tão descansada e tranquila porque te tenho a ti. Tão bom fazer esta caminhada contigo, meu Gonçalo Diniz. Estamos juntos de mão de dada, lado a lado. Desde sempre e para sempre. Eu para ti. Tu para mim. Em todos os momentos. Só assim faz sentido, não é? Obrigada por tudo o que me dás e por tanto que me ensinas”, pode ler-se na publicação.

Recorde-se que o casal, que está junto há cinco anos, tem uma filha em comum, Vitória, de quatro.