Tânia Ribas de Oliveira lembra primeira gravidez

Fotografia: Instagram Tânia Ribas de Oliveira

Tânia Ribas de Oliveira lembrou, este domingo, a primeira gravidez que viveu há sete anos. Na altura, a apresentadora estava grávida de Tomás.

A apresentadora do programa das tardes da RTP1 “A Nossa Tarde” recorreu ao perfil de Instagram para partilhar com os seus seguidores uma fotografia que encontrou no baú das recordações.

“Em dezembro de 2012, estava a dias de conhecer o meu primeiro filho. O meu primeiro filho!” começou por escrever a comunicadora, explicando de seguida o quão ansiosa estava com a chegada de Tomás.

“Esperei tanto por ti, Tomás… chegaste para ser o primeiro e chegaste no último mês. E tens sempre a derradeira resposta para todas as minhas perguntas, tenham elas palavras ou não”, prosseguiu.

Assim que se tornou mãe pela primeira vez, Tânia Ribas de Oliveira ganhou “vida”. “Nasceste tu e renasci eu. Quase sinto este cheiro a maresia gelada, deste dia tão bonito em que o pai nos tirou esta fotografia”, rematou.

