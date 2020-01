Vanessa Oliveira lembra produção fotográfica antiga

Vanessa Oliveira recordou, através das redes sociais, uma produção fotográfica que realizou há 13 anos.

A apresentadora, de 38 anos, viajou no tempo e partilhou nos InstaStories, ferramenta do Instagram, uma das fotografias de uma sessão fotográfica sensual para a revista “GQ Portugal”.

“Há 13 anos numa galáxia muito longínqua”, gracejou.

Vanessa Oliveira foi mãe pela segunda vez, em novembro do ano passado. A apresentadora deu à luz Diana, que se juntou a André, de seis anos, ambos fruto do relacionamento com João Fernandes, conhecido como DJ Kamala.

