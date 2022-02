“A Rainha e a Bastarda” estreia-se na RTP1 a 23 de fevereiro

O público pode acompanhar, semanalmente, “A Rainha e a Bastarda” a partir de 23 de fevereiro, na RTP. A série conta com o argumento de Patricia Müller e realização de Sérgio Graciano.

A série acompanha a história de um mistério no reinado de D. Dinis e da Rainha Santa Isabel e a vida do reino de Portugal no século XIV. Em 1320, no recém-formado país, a Rainha Santa, é mulher de Dinis, o rei, e mãe de Afonso, o herdeiro, ambos envolvidos numa guerra civil que a todos afeta.

É no meio desta desordem e violência, que Maria Afonso, a filha bastarda mais nova do rei D. Dinis, é violada e morta no convento de Odivelas. Num dos pés, onde assenta o túmulo dela, está a figura de um cavaleiro a espetar uma espada numa jovem. Foi a forma de mostrar ao mundo como morreu esta filha natural: abusada e sangrada até ao fim. Desgostoso com a morte da filha preferida, o rei pede ao conde Lopo Aires Teles que conduza uma investigação destinada a encontrar o assassino de Maria Afonso.

“A Rainha e a Bastarda” é uma série com oito episódios, da qual fazem parte atores como Paulo Rocha, Anabela Moreira, Maria João Bastos, Rúben Gomes, Diogo Martins, Sérgio Praia, Diogo Mesquita, Miguel Raposo, Carolina Carvalho, Pedro Giestas, André Gago, Lourenço Ortigão, Bárbara Branco, Ana Padrão, Madalena Almeida, João Nunes Monteiro, entre outros. Trata-se de uma produção Fado Filmes.