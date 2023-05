Adriana Esteves regressa à ficção na série “Os Outros”

O que acontece quando todos acham que têm razão? Esta pergunta é o despertar da série original Globoplay “Os Outros”, que chega à plataforma de “streaming” da Globo no dia 31 de maio. Adriana Esteves é a protagonista.

É em busca de segurança e qualidade de vida que a família de Cibele (Adriana Esteves) – no regresso da atriz à ficção -, decide ir morar para o condomínio Barra Diamond, localizado no Rio de Janeiro. Seduzidos pelo ideal de felicidade, Cibele e o marido, Amâncio (Thomás Aquino), estão aliviados em poder oferecer uma condição de vida melhor e uma juventude com mais opções para o filho Marcinho (Antonio Haddad). Vendedor numa loja de eletrodomésticos, Amâncio é um homem sensível e que se preocupa com os outros. Já Cibele é uma mãe superprotetora, controladora e capaz de tudo pela segurança do seu filho. Trabalha de casa como contabilista e está sempre a tomar as rédeas do que acontece na vida da sua família.

O filho deles, Marcinho, nunca foi o mais forte, o mais bonito nem o mais inteligente, mas uma coisa é certa: sempre foi um filho muito amado. Poucas mães foram mais dedicadas do que Cibele. Mas o excesso de amor também traz os seus problemas. Marcinho fala pouco, mas as palavras acumulam-se dentro dele. E a raiva também, pois está cansado de ser vítima de “bullying”. Quando chega ao Barra Diamond ainda criança fica encantado com a liberdade que vislumbra naquele local e a família acredita ter encontrado a tranquilidade que haviam perdido nos últimos anos. Mas tudo muda oito anos depois, quando o destino cruza o caminho deles com o da família de Wando (Milhem Cortaz), Mila (Maeve Jinkings) e o filho deles, Rogério (Paulo Mendes). O que começa por ser uma mera discussão entre dois adolescentes cresce e toma proporções absurdas, despertando reflexões importantes sobre os limites da tolerância, capacidade de escuta e diálogo, compaixão, influência dos pais na criação dos filhos e solução de conflitos na atualidade.

“Os Outros” é uma criação de Lucas Paraizo, com colaboração de Fernanda Torres, Flavio Araujo, Pedro Riguetti, Bárbara Duvivier, Thiago Dottori e Bruno Ribeiro. A direção artística é de Luisa Lima, em parceria com Lara Carmo. A produção é Luciana Monteiro, e a direção de género, de José Luiz Villamarim.