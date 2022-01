Adriano Carvalho, Ana Cristina Oliveira e Miguel Moreira ganham prémios de Cinema

Adriano Carvalho venceu o Prémio Atores de Cinema da Fundação GDA na categoria de Melhor Ator Principal. Ana Cristina Oliveira e Miguel Moreira também foram distinguidos.

O intérprete foi reconhecido pelo seu desempenho no filme “Vazante”, de Daniela Thomas, em que interpreta António, proprietário de uma fazenda e líder de uma caravana de escravos e gado no Brasil, no início do século XIX.

Já Ana Cristina Oliveira ganhou o prémio de Melhor Atriz Secundária pelo desempenho no papel de Sveta – uma mulher que faz parte de uma rede de tráfico de seres humanos – em “Carga”, de Bruno Gascon.

Finalmente, Miguel Moreira triunfou na categoria Novo Talento pelo papel de Miguel – um jovem que vai para Cabo Verde em busca do pai que nunca conheceu – em “Djon África”, realizado por João Miller Guerra e Filipa Reis.

Os vencedores foram anunciados na cerimónia de apresentação dos premiados da 12.ª edição, que decorreu ontem no Teatro da Trindade, em Lisboa. O ator José Pedro Gomes conduziu a entrega dos prémios.