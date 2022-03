Afonso Vilela apresenta programa de aventura no Porto Canal

Estreia este sábado, 8 de agosto, no Porto Canal, o novo programa de aventura, apresentado por Afonso Vilela: “À Descoberta”.

Em cada episódio, um novo local, numa viagem divertida e genuína pelos paraísos naturais de Portugal.

“À Descoberta” é o programa “perfeito” para Afonso Vilela, pois reúno três das suas grandes paixões: desporto ao ar livre, cozinha e cultura.

Para ver todos os sábados, às 15.00 H, no Porto Canal.

“2020 tinha tudo para ser um ano menos bom. No entanto, conseguimos dar corpo a um projeto antigo, que mais parece ter sido pensado para este ano tão especial. Embarcámos nesta aventura e nasceu ‘À Descoberta’, uma viagem genuína pelos paraísos naturais de Portugal. Fiquem desse lado, e divirtam-se a descobrir o que preparamos para vocês”, refere o comunicador.

Afonso Vilela é um dos manequins mais icónicos e antigos do nosso país, tendo começado a trabalhar como modelo nos anos 80 sem nunca mais ter parado, ao ter trabalhado com as mais prestigiadas marcas nacionais e internacionais.

Mais tarde, tornou-se ator, ao participar em projetos de renome da ficção nacional, tal como em teatro infantil. Foi a grande revelação do “MasterChef Celebridades”, na TVI, que o elegeu vencedor.