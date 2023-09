“Afrikando”, uma viagem multicultural, estreia na RTP África

Uma viagem por África e todas as suas riquezas. É o que o espera em “Afrikando”, que será transmitida na RTP África.

A África é um continente rico nos moldes culturais, costumes, paisagens e riquezas naturais. “Afrikando” é um magazine de 18 episódios que permite “uma viagem multicultural e turística que desvenda o potencial das várias províncias”, lê-se em comunicado da RTP.

Angola será o centro da viagem, sendo possível conhecer lugares menos comuns, usos e costumes pouco divulgados e paisagens únicas.

“O ‘Afrikando’ é um programa que dá voz aos donos da terra e promove uma cultura ancestral desconhecida para muitos. A importância do ‘Afrikando’ está na divulgação de uma cultura viva, tradições fortes, usos e costumes singulares. A importância de mostrar um povo com história, que resiste aos desafios do desenvolvimento!”, afirma Alexandra Baptista, a autora do programa.

A partir do próximo sábado, dia 9 de setembro, na RTP África, poderá acompanhar “uma viagem multicultural e turística que chega de um país com uma identidade, história e modo de vida que surpreendem”.